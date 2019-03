Muggiò, in corteo per solidarietà con i lavoratori Toncar A sostegno delle persone licenziate sono arrivati pullman anche da altre province lombarde e da fuori regione. Corteo da Muggiò verso la Prefettura di Monza. Una manifestazione che ha creato problemi di traffico

Maxi corteo di solidarietà ai lavoratori della Toncar di Muggiò. Al corteo dei manifestanti hanno aderito quasi mille persone che per solidarietà con gli 80 lavoratori licenziati sono arrivati dai comuni limitrofi e non solo. Sei pullman hanno accompagnato persone da Parma, Bergamo, Brescia e Lodi, Novara e Milano. Già ieri i cartelli sui cancelli della ditta che produce figurine annunciavano lo sciopero organizzato dal sindacato Sicobas.

Verso le 11 si sono incamminati con striscioni e bandiere lungo via Milano. Una sosta alla rotonda di via della Repubblica tutti seduti per terra per poi procedere lungo via Silvio Pellico poi Piazza Garibaldi e municipio. Il corteo si è incanalato in via San Rocco per poi proseguire in via Mazzini per Monza diretto in Prefettura. Un corteo che ha causato problemi di traffico anche a Monza..

Muggiò: Toncar, la manifestazione

(Foto by Cristina Mariani)

«Chiediamo il rispetto dell’accordo preso in Prefettura in gennaio - afferma Papis Ndiaye -. La buona uscita per chi volontariamente è disposto a lasciare il lavoro e il reintegro di tutti gli altri. Ma non possono dare 7.500 euro come buona uscita per lavoratori che sono qui da 16 anni».

«Loro hanno diritto ad essere reintegrati - ha aggiunto - perché la ditta non è cambiata, il lavoro è uguale, il datore di lavoro è uguale la committente è uguale».

