Muggiò: il direttore della posta finge un malore e sventa la rapina Due persone hanno tentato una rapina all’ufficio postale della Taccona di Muggiò: la reazione del direttore della filiale, che ha finto un malore, li ha spaventati e messi in fuga.

Tentata rapina alla posta di via Libero Grassi, alla Taccona di Muggiò, venerdì mattina. Due malviventi hanno fatto irruzione nell’ufficio poco dopo l’apertura. Avevano il volto scoperto e le loro intenzioni erano ben chiare. Il direttore della filiale è riuscito però a sventare il colpo, grazie alla sua pronta reazione. Ha finto un malore davanti ai due rapinatori che lo stavano minacciando ed è così riuscito a metterli in fuga.

I due malviventi infatti, spaventati, sono subito scappati. È stato lanciato l’allarme, ma quando i carabinieri sono arrivati, i due ormai erano scomparsi. Sono in corso indagini per risalire alla loro identità. L’ufficio in mattinata è rimasto chiuso al pubblico.

