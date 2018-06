Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Muggiò: i clienti del bar fanno troppo rumore, versa candeggina dalla finestra C’erano anche due donne incinte tra i clienti di un bar di Muggiò che si sono visti piovere addosso candeggina da una finestra: un vicino li ha ritenuti troppo rumorosi.

L’estate porta guai, soprattutto per chi abita vicino ai luoghi di ritrovo: e qualcuno ogni tanto eccede nelle reazioni. Come a Muggiò, dove nel corso della serata di venerdì 22 giugno alcuni clienti di un bar si sono visti piovere addosso candeggiana, finita sulle teste e sui vestiti di alcune persone, include due donne incinte. Della vicenda se ne sono occupati i carabinieri di Desio intervenuti sul posto: qualcuno dai piani superiori ha svuotato una bottiglia da tre litri di candeggina e ha poi gettato il contenitore. Le donne in gravidanza sono state visitate al pronto soccorso.

