Muggiò: è morto l’ex sindaco Carlo Fossati, i funerali sabato 21 settembre Il medico ed ex sindaco di Muggiò Carlo Fossati è morto. Aveva guidato il Comune dal 2004 al 2009. I funerali nella parrocchia di San Giuseppe sabato 21 settembre.

È morto l’ex sindaco di Muggiò e poi presidente del consiglio comunale Carlo Fossati: la notizia è stata data dalla stessa amministrazione comunale brianzola. Fossati ha guidato il Comune tra il 2004 e il 2009. “Un uomo di straordinaria umanità e generosità che per numerosi anni si è messo al servizio del prossimo come primario medico e come sindaco attento alle necessità dei più deboli” scrive l’amministrazione che ricorda anche come due anni fa sia stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. “La Cittadinanza profondamente commossa per la perdita, si stringe attorno ai familiari”. I funerali sabato 21 settembre alle 14 nella parrocchia di San Giuseppe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA