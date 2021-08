Muggiò, conclusa la prima parte dei lavori di restauro del Mausoleo Casati Recuperate le scritte dell’epitaffio funebre di Alfonso Casati, il giovanissimo Tenente che ha sacrificato la propria vita nella Battaglia di Resistenza per la Liberazione della Città di Corinaldo

Conclusa la prima parte dei lavori del Mausoleo Casati al cimitero. Lo ha sancito un sopralluogo effettuato prima di Ferragosto con l’Assessore al Patrimonio Storico Elisabetta Radaelli, il Soprintendente Carlo Catacchio, il Direttore lavori Luca Arrigoni.

La visita congiunta ha attestato la prossima chiusura dei lavori della prima fase di restauro conservativo dell’architettura storica locale. Iniziati con il recupero, consolidamento e restauro del muro perimetrale dell’area del Mausoleo, comprendendo anche il rifacimento della copertura con coppi per preservare il muro dalle infiltrazioni d’acqua, i lavori sono proseguiti con il minuzioso restauro della tessitura di mattoni a vista e di una parte dei paramenti lapidei, nella porzione interna a sud-ovest.

Soddisfazione da parte del Sindaco Fiorito verso un intervento di restauro che ha restituito dignità ad un patrimonio storico nazionale e, in particolare, per il recupero delle scritte dell’epitaffio funebre di Alfonso Casati, il giovanissimo Tenente che ha sacrificato la propria vita nella Battaglia di Resistenza per la Liberazione della Città di Corinaldo, proprio il 6 agosto del 1944: un bell’omaggio ricorrendo proprio in questi giorni i 77 anni dalla morte.

Sono già state date indicazioni agli Uffici comunali per progettare il completamento del restauro.

