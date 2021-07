Muggiò, centro storico pedonale venerdì e sabato sera fino a fine settembre Stop alle auto il venerdì e il sabato dalle 20 alle 7 nel centro storico di Muggiò per lasciare spazio agli eventi estivi.

Il centro storico di Muggiò diventa pedonale nei weekend d’estate da venerdì 2 luglio per lasciare spazio al programma di eventi previsti. Stop alle auto quindi il venerdì e il sabato dalle 20 alle 7, dal 16 luglio al 15 agosto, sempre nelle serate di venerdì e sabato, si terranno concerti di musica live all’interno del Parco di Villa Casati.

Il provvedimento è valido nelle date 2 e 3 luglio, 9 e 10 luglio, 16 e 17 luglio, 23 e 24 luglio, 30 e 31 luglio, 6 e 7 agosto, 27 e 28 agosto, 3 e 4 settembre, 10 e 11 settembre, 17 e 18 settembre, 24 e 25 settembre.

Sono previste modifiche alla viabilità: divieto di transito e di sosta per tutte le categorie di veicoli a motore in piazza Garibaldi, piazza della Chiesa, via Cavour, piazza Matteotti, piazza IX Novembre, via Saragat, via San Rocco (fino all’intersezione con via XXV Aprile e via Collodi).

