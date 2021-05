Muggiò: arrestato lo spacciatore della ciclabile, addosso cocaina e denaro I carabinieri della stazione dell’Arma hanno agito dopo alcune segnalazioni, Nei guai un 20enne senza documenti che si aggirava per la pista ciclabile del parco Gubri. Perquisito, aveva addosso 39 dosi di stupefacente.

Spacciava droga lungo la pista ciclabile del parco Gubri, a Muggiò, muovendosi in bicicletta un 20enne marocchino fermato giovedì 20 maggio nel pomeriggio dai carabinieri della Stazione locale che l’hanno tratto in arresto in flagranza di reato. Il giovane è privo di documenti di identità, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

I carabinieri all’altezza della ciclabile

Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni da parte di frequentatori della ciclabile i quali avevano notato, all’altezza dell’incrocio tra via Manara e via Mantova, la presenza pressoché fissa del giovane straniero. Dopo averlo osservato lungamente, è scattato il blitz. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato addosso al giovane e sequestrato 25 grammi di cocaina suddivisa in 39 dosi all’interno di una bottiglietta di plastica, 350 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita e un telefono cellulare. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, il Tribunale di Monza ha disposto l’accompagnamento in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA