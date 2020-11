Muggiò, anche l’ultima asta giudiziaria va deserta: nessuno vuole comprarsi l’ex Magic Movie. Ci penserà il Comune?

Nessun acquirente all’ultima asta giudiziaria per il Magic Movie di Muggiò. L’ennesima occasione messa a disposizione da Tribunale e curatela non è stata sfruttata da nessuno. Ora potrebbe scendere in campo il Comune