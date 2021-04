Muggiò, addio al partigiano Rigo: Riccardo Vinciguerra aveva 90 anni La sezione Anpi di Monza dà l’addio al partigiano Riccardo Vinciguerra “Rigo”, che aveva partecipato alla Resistenza in Alta Lunigiana.

Si è spento mercoledì 21 aprile, a Muggiò, a pochi giorni dalla festa della Liberazione, uno degli ultimi partigiani della sezione Gianni Citterio dell’Anpi di Monza: Riccardo Vinciguerra, nome di battaglia Rigo. Aveva 90 anni.

Originario di Merizzo di Villafranca Lunigiana, era entrato nella Brigata Garibaldi a soli 15 anni come staffetta partigiana. «Nel mio paese erano tutti partigiani, non potevo fare altrimenti», aveva raccontato in un video pubblicato lo scorso anno sul sito dell’Anpi Brianza, proprio in occasione del 25 aprile. Per diversi anni aveva raccontato della sua esperienza partigiana ai ragazzi delle scuole e aveva affidato alle pagine di alcuni libri da lui scritti i ricordi di quegli anni di lotta. Il più celebre resta “La collina rossa. Storia della Resistenza nell’Alta Lunigiana”.

Nel 2016 era stato tra i premiati dalla prefettura di Monza insieme ad altri partigiani, combattenti ed ex internati nei campi nazifascisti. Sulla pagina Facebook dell’Anpi Monza solo una frase: “Che la terra ti sia lieve Rigo”.

