Motociclista di 28 anni cade sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso Incidente sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso, un motociclista di 28 anni è scivolato a terra finendo in ospedali con diversi traumi ma non è in pericolo di vita

Il ritorno a casa dopo una gita domenicale in moto poteva costare molto caro a un motociclista di 28 anni che a Lentate sul Seveso, mentre stava percorrendo la Nazionale dei Giovi in direzione della Milano-Meda, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo rovinosamente a terra. Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli altri tre compagni di giornata, tutti centauri, che hanno allertato i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e un’automedica. Il motociclista è rimasto sempre cosciente ma ha riportato diversi traumi a causa della caduta, le cui cause sono ancora da chiarire. Immobilizzato sul posto, lo sfortunato centauro è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale San gerardo di Monza.

