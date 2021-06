Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Mostra fotografica su Dante per la festa patronale a Triuggio La Pro loco di Triuggio organizzerà, per la festa patronale di settembre, una mostra fotografica aperta a tutti che avrà, come tema, Dante Alighieri.

Cercasi fotografi. La Pro Loco Triuggio organizzerà per la festa patronale di settembre una mostra dedicata a Dante. Nel salone dell’oratorio. Ogni artista potrà partecipare con una o due opere ispirandosi liberamente al tema. Gli scatti dovranno richiamare i versi cari a Dante. Non è obbligatorio ma preferibile siano realizzati sul territorio. Le fotografie devono essere mandate agli organizzatori entro il 31 luglio via mail agli indirizzi [email protected] e [email protected]

