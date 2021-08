il cardinale Martinez Somalo durante una cerimonia in Collegio Pio XI. Con lui monsignor Giulio Panzeri (Foto by Egidio Farina)

Morto in Vaticano il cardinal Martinez Somalo, grande amico di Desio. A Natale e a fine anno faceva visita al collegio arcivescovile Aveva 94 anni. In città arrivò per la prima volta in occasione della visita di papa Wojtyla. Fu amico del rettore monsignor Giulio Panzeri

Martedì 10 agosto è morto in Vaticano il cardinal Eduardo Martinez Somalo, spagnolo, emerito del dicastero della Vita Consacrata, già camerlengo di Santa Romana Chiesa. Aveva 94 anni. Era un grande amico di Desio (lui sì) dove arrivò per la prima volta in occasione della visita di S.S.Giovanni Paolo II, il 21 maggio 1983.

Lo accompagnava nelle vesti di Arcivescovo Sostituto alla Segreteria di Stato. Vi tornò nell’aprile del 1989 per sostituire il cardinal Giovanni Colombo nella somministrazione della Cresima ai ragazzi del Collegio Arcivescovile Pio XI. Nacquero amicizia e stima col rettore monsignor Giulio Panzeri e il cardinal Martinez tornò regolarmente due volte l’anno al Collegio di Desio, per le celebrazioni di Natale e di fine anno scolastico.

Nella pagina a lui dedicata sul sito ’collegiopioxi.com’ si legge: “Come asseriva il cardinal Giovanni Colombo, qui in Collegio il cardinal Martinez Somalo si trova come a casa sua e qui, a contatto coi giovani, rinnova le energie per meglio dedicarsi ai suoi impegni in Vaticano”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA