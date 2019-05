Morti sul lavoro: una fiaccolata a Cavenago per ricordare Gabriele Di Guida Ricordare Gabriele Di Guida e sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro: per questo Fim Cisl e Fiom Cgil hanno organizzato a Cavenago una fiaccolta venerdì 10 maggio, un mese dopo l’incidente mortale.

Sono passati trenta giorni da quando Gabriele Di Guida ha perso la vita sul lavoro: per ricordare la sua perdita la Fim Cisl e la Fiom Cgil organizzano venerdì 10 maggio una fiaccolata a Cavenago Brianza. “L’occasione e’ nata spontaneamente per iniziativa di tutti quelli che a Gabriele vogliono bene e la Fim Cisl e la Fiom Cgil saranno presenti per un sentimento di vicinanza alla famiglia e agli amici e colleghi di gabriele, ma anche per avere – scrivono i sindacati - da questa occasione ulteriore coscienza e consapevolezza che il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è quanto mai attuale e atrocemente scottante, sui cui riflettere e ragionare”.

LEGGI l’incidente mortale alla Silfa

Cavenago: Gabriele di Guida

La partenza è fissata alle 20.30 in piazza della Libertà per poi percorrere le principale strade del Comune vimercatese. Di Guida, cavenaghese, è morto il 10 aprile per un incidente alla Silfa di Sulbiate: il 25enne è rimasto schiacciato da un rullo utilizzato per la lavorazione delle lamiere. “Nel nostro paese i tanti, troppi incidenti mortali e non, impongono una maggiore attenzione, partecipazione e rispetto delle regole. Siamo tutti chiamati in causa, istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, cittadini, per fermare queste tragedie”.

