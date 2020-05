Monza, zero nuovi positivi al coronavirus tra lunedì e martedì Ats ha comunicato un dato atteso: nessun contagio nuovo a Monza tra lunedì e martedì. Lo ha riferito il sindaco Dario Allevi nell’aggiornamento serale sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

Nessun nuovo contagio registrato a Monza tra lunedì e martedì. Lo ha riferito il sindaco Dario Allevi nell’aggiornamento serale sulla situazione dell’emergenza coronavirus dopo aver ricevuto il dati di Ats.

«Dopo tanta attesa quel giorno che tutti aspettavamo è arrivato: è oggi. Dopo più di 10 settimane dall’inizio dell’epidemia in città finalmente, per la prima volta, Ats mi ha comunicato che i nuovi contagi a Monza nelle ultime 24 ore sono stati pari a zero! Credetemi ho sperato tanto in questo risultato che voglio dedicarlo a tutti gli infermieri».

Categoria che martedì ha celebrato la festa e la giornata internazionale. A Monza anche con una notizia speciale.

