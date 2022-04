Monza: Vito Potenza confermato presidente di Farma.Co.M Vito Potenza è stato confermato presidente di Farma.Co.M, Spa, la società partecipata al 95% dal Comune di Monza che gestisce la dieci farmacie comunali cittadine e il Poliambulatorio Farmasalus.

Vito Potenza è stato confermato, per il triennio 2022-2024, presidente di Farma.Co.M, Spa, la società partecipata al 95% dal Comune di Monza che gestisce la dieci farmacie comunali cittadine e il Poliambulatorio Farmasalus. Classe 1962, Potenza è dottore commercialista e docente presso il Master Universitario di I° Livello di “Business Administration” (MBA) in lingua inglese all’Università degli Studi di Milano Bicocca.

“Sono molto contento e ringrazio per la rinnovata fiducia accordatami dalla società e dal Sindaco di Monza – ha dichiarato Vito Potenza – Farma.Co.M è una società modello nel suo settore e poter lavorare ancora con il suo staff per nuovi progetti futuri è certamente stimolante per me e per i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione”.

L’assemblea dei soci, riunita mercoledì per la nomina del consiglio di amministrazione, ha confermato insieme a Potenza anche i consiglieri Luigi Lia e Valentina Scalise e ha proceduto alle nomine dei componenti il collegio sindacale. Alla presidenza è stato eletto Fulvio Inderbitzin. Sindaci effettivi sono Paola Paganelli (riconfermata) e Marco Mosconi.

