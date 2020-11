Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza incidente viale Cesare Battisti, incrocio via Monti Tognetti lunedì 2 novembre intervento vigili del fuoco

Monza, violento incidente in viale Battisti: un’auto abbatte il semaforo Un violento incidente lunedì sera ha coinvolto due auto sul vialone Battisti a Monza. Nessun ferito grave, sul posto anche i vigili del fuoco.

L’impatto è stato violento, i danni alle auto importanti ma per fortuna non si sono registrati feriti gravi nell’incidente di lunedì sera in vialone Battisti a Monza.



È successo intorno alle 19 del 2 novembre all’incrocio con via Monti Tognetti e ha coinvolto due auto: una Fiat 500 a causa dello scontro si è ribaltata finendo, nell’aiuola centrale del viale contro la segnaletica.



I soccorsi si sono attivati in codice giallo. Insieme ad ambulanza e polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza che hanno estratto il conducente della Fiat.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine che sta ricostruendo le responsabilità anche grazie ad alcune testimonianze.

(Foto by Fabrizio Radaelli)

