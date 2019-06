Monza: vigili del fuoco all’ospedale San Gerardo, evacuata la palazzina d’accoglienza - FOTO FOTO - Vigili del fuoco all’ospedale San Gerardo di Monza nel tardo pomeriggio di domenica 9 giugno. Dalle 18.30 è stata evacuata la palazzina dell’accoglienza. Diverse persone hanno accusato soprattutto tosse. Palazzina di nuovo agibile dopo un’ora.

Vigili del fuoco all’ospedale San Gerardo di Monza nel tardo pomeriggio di domenica 9 giugno. Dalle 18.30 è stata evacuata la palazzina dell’accoglienza e i soccorsi si sono portati all’interno per verificare una possibile fuga anomala di una sostanza urticante. Sul posto anche il nucleo Nbcr da Milano insieme ai mezzi da Monza. Sul posto poi i carabinieri e la polizia di Stato.

Diverse persone hanno accusato soprattutto tosse, nessuna in modo grave, e sono state visitate in pronto soccorso. I vigili del fuoco sono entrati con le bombole per valutare la situazione e poi hanno continuato i controlli, senza respiratori, anche nella zona dell’ingresso.

La palazzina è tornata agibile intorno alle 19.35, quando i vigili del fuoco sono rientrati in caserma e l’allarme è cessato. La fine dell’emergenza è stata confermata dall’Asst di Monza: la causa sarebbe riconducibile a uno spray urticante spruzzato nella palazzina che la domenica, con negozi e Cup chiuso, è utilizzata come accesso ad alcuni reparti. Alla fine quattro persone, tutte parenti di degenti, sono state valutate in pronto soccorso in codice bianco e poi dimesse.

