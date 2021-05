Monza, video virale: una coppietta si dà da fare davanti alla Villa Reale Potrebbe non essere recentissimo, ma comunque ha realizzato moltissime visualizzazioni su alcuni canali. La coppia va oltre semplici effusioni proprio davanti alla Reggia

Il video su certi canali è diventato virale anche se potrebbe non essere recente. Riprende un uomo e una donna che si scambiano effusioni fino ad arrivare a un rapporto sessuale, tutto in un luogo pubblico, anzi, proprio davanti alla Villa Reale.

Immagini diffuse in siti per adulti che avrebbero raggiunto quote di visualizzazioni molto elevate. Nell’ordine anche di un paio di milioni. Un video la cui eco, però, è uscita da una più ristretta rete internet per diventare di dominio pubblico.

