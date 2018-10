Monza: vicesindaco e assessore in Cecenia per i 200 anni di Grozny Ci sono anche il vicesindaco Villa e l’assessore Arena, entrambi leghisti, nella delegazione in partenza per la Cecenia in occasione dei 200 anni di Grozny. Tra gli appuntamenti anche il congresso dell’Unione delle città di gloria militare.

Anche Monza vola in Cecenia con una delegazione composta da parlamentari e consiglieri regionali in occasione del 200 anni della città di Grozny. La visita istituzionale inizia giovedì 4 ottobre e, come si legge in una nota del Comune, includerà il vicesindaco Simone Villa e l’assessore Federico Arena.

«Siamo onorati di essere ospitati a Grozny – hanno dichiarato Villa e Arena, entrambi rappresentanti della Lega – Ci auguriamo che la visita ci consenta di consolidare i rapporti istituzionali con i rappresentanti di questa città, che si sta riprendendo dopo anni di sanguinosi conflitti: auspichiamo di gettare le basi per una proficua collaborazione futura anche a vantaggio del nostro sistema economico».

Nel programma della visita istituzionale, nata a Monza nei giorni del Gran premio, il IX congresso dell’Unione delle città di gloria militare e l’inaugurazione del Hussein Bin Tall Park e del Festival cultura e sport dei popoli del Caucaso.

