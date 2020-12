Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: viale Cavriga nel parco rimane chiuso al traffico, tranne due fasce alla mattina e alla sera Viale Cavriga rimane parzialmente chiuso al traffico. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che ne conferma l’apertura dal lunedì al venerdì in sole due fasce orarie.

Viale Cavriga rimane parzialmente chiuso al traffico. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che ne conferma l’apertura dal lunedì al venerdì in sole due fasce orarie: dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19.30. Il sabato e la domenica, invece, resterà off limits per le auto e le moto.

«Riteniamo sia la scelta giusta per far convivere le esigenze di mobilità dei lavoratori e delle famiglie con la tutela e il rispetto dell’ambiente», ha detto il sindaco Dario Allevi che aveva preso la decisione di un’apertura a fasce orarie dopo l’estate e i mesi di stop per il primo lockdown.

Intanto la Giunta ha prorogato fino al 31 marzo il provvedimento a sostegno dei commercianti e dei ristoratori autorizzando in via straordinaria l’occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100% della superficie dell’attività per la posa di tavolini e strutture di carattere temporaneo destinate alla somministrazione.

