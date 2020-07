Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Baracche via Offelera (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: via dell’Offelera rifugio dei rapinatori dei centri commerciali Svelato il giallo dell’operazione di venerdì 17 luglio: dal Piemonte e dalla Liguria a Monza una maxioperazione contro una banda di ladri e rapinatori di centri commerciali.

Arrivano i dettagli dell’operazione delle forze dell’ordine che nella mattina di venerdì 17 luglio ha svegliato i monzesi e i brugheresi che vivono nell’area intorno a via dell’Offelera. Lì si trova un campo nomadi per il quale da anni i residenti chiedono interventi. Ed è lì che i carabinieri si sono presentati nella mattina di venerdì cercano alcuni rappresentanti della banda accusata di essere protagonista di furti e rapine nel nord Italia, in particolare nei negozi di telefonia e informatica.

L’operazione “Malcom” è stata condotta dai militari di Tortona, di Novi Liguree dal nucleo investigativo di Alessandria. Nel mirino, una banda di romeni, individuata dopo un furto a u centro commerciale di Tortona a metà giugno: un furto da 20mila euro con minacce a una guardia giurata, scrive il quotidiano La Stampa.

Dei nove, quattro sono stati messi in fermo dalla procura di Alessandria, cinque invece sono stati fermati dai carabinieri, inclusa una donna, sorpresa mentre cercava di allontanarsi dall’Italia. Quattro di loro erano in via della Offelera a Monza: lì, insieme ad altri, stavano cercando di nascondere duecento smartphone e tablet, probabilmente il bottino di una spaccata all’Euronics di Cesano Boscone.

I fermati e un arrestato sono stati trasferiti nelle carceri di Monza e Busto Arsizio, la donna a San Vittore.

