Monza verso le elezioni: il centrosinistra alle primarie per scegliere il candidato - VIDEO L’intervista doppia

Chi sfiderà il sindaco uscente Dario Allevi e Paolo Piffer (Civicamente)? Il candidato del centrosinistra per le elezioni amministrative in arrivo a Monza uscirà dalle primarie in programma domenica 13 marzo: di fronte Paolo Pilotto e Marco Lamperti, consiglieri del Pd.

Gli elettori potranno votare dalle 8.30 alle 20: si deve essere residenti a Monza, avere compiuto 16 anni, richiesti 2 euro (con tessera elettorale o carta di identità).

Votazioni al centro civico di San Gerardo le sezioni dall’1 al 12, al Liberthub dal 13 al 18, al circolo di via Mariani dal 19 al 26, al centro Regina Pacis dal 27 al 41, a Sant’Albino dal 42 al 44, a San Rocco dal 45 al 55, alla sede Pd di via Arosio dal 56 al 70, al circolo Cattaneo dal 71 al 79, 89 e 90, al Pd di San Fruttuoso dall’80 all’86, in via Col di Lana le 87, 88 e dal 91 al 96, al centro di San Biagio dal 97 al 108.

Il Cittadino ha messo a confronto i candidati in una intervista doppia che si può vedere QUI

