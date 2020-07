Monza: vendita di alcolici dopo mezzanotte, multa di 6.667 euro a un negoziante Proseguiti anche nel week.end i controlli della polizia locale, con sei agenti in servizio fino all’alba, nelle vie della movida per contrastare la sosta selvaggia, gli schiamazzi, il consumo di alcol per strada e le chiusure ritardate di esercizi pubblici.

Schiamazzi, consumo di alcol all’aperto e sosta selvaggia: proseguono i controlli serali e notturni della polizia locale di Monza. Nella serata di sabato 18 e nella notte di domenica 19 luglio gli agenti, sei quelli impiegati, hanno effettuato controlli mirati, in riferimento a segnalazioni di residenti, nelle località della “movida”, in zona Spalto Santa Maddalena e in zona San Gerardo.

I sei agenti, coordinati da un ufficiale, hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per contrastare il disturbo della quiete pubblica, verificare il rispetto degli orari di chiusura dei pubblici esercizi e la sosta selvaggia degli avventori dei locali: sette le violazioni accertate per consumo di alcol su suolo pubblico, due per violazioni all’ordinanza sindacale di chiusura dei locali entro le ore 2.00, una per la vendita di alcol dopo le 24 da parte di un negozio di vicinato con sanzione di 6.667 euro a carico del titolare dell’attività.

Numerose inoltre le soste vietate accertate; sanzionati anche tre automobilisti intenti a contrattare con prostitute causando intralcio alla circolazione.

