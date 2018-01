Monza, vede la polizia ed entra in un negozio per gettare la droga: arrestato Appena ha visto l’auto della polizia si è fiondato in un negozio lungo corso Milano, a Monza. Gli agenti, insospettiti, l’hanno inseguito e, una volta nel negozio, l’hanno visto lasciare cadere a terra degli involucri con circa 22 grammi di hashish e poco meno di un grammo di cocaina . È stato arrestato.

Appena ha visto l’auto della polizia si è fiondato in un negozio lungo corso Milano, a Monza. Gli agenti, insospettiti, l’hanno inseguito e, una volta nel negozio, l’hanno visto lasciare cadere a terra degli involucri con circa 22 grammi di hashish e poco meno di un grammo di cocaina , stupefacenti già confezionati in dosi e pronti alla vendita. Per questo motivo un 27enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e indagato per reati relativi all’immigrazione.

