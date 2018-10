Monza: vede gli agenti e scappa, in una tasca nascosta ha della cocaina Alla vista degli agenti della polizia di stato si è dato alla fuga imboccando il sottopasso della stazione ferroviaria, a Monza, in corso Milano: una fuga durata poco, l’uomo è stato infatti immediatamente bloccato dalla pattuglia di una Volante. In una tasca nascosta dei jeans aveva circa 2 grammi di cocaina. E’ stato denunciato a piede libero.

Alla vista degli agenti della polizia di stato si è dato alla fuga imboccando il sottopasso della stazione ferroviaria, a Monza, in corso Milano: una fuga durata poco, l’uomo è stato infatti immediatamente bloccato dalla pattuglia di una Volante. Identificato, il fuggitivo, un 44enne algerino, irregolare, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di poco più di 2 grammi di cocaina che aveva nascosto in una tasca ricavata all’interno dei jeans che indossava.

Un nascondiglio che non è tuttavia passato inosservato agli agenti che hanno rinvenuto lo stupefacente e denunciato in stato di libertà il 44enne per detenzione a fine di spaccio ed è stato accompagnato presso la Questura di Miano per le pratiche di espulsione.

