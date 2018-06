Monza: vandalizzato il Bosco della memoria di via Messa Il Bosco della memoria di via Messa a Monza è stato vandalizzato settimana scorsa: qualcuno ha divelto il pannello dedicato al campo di Dachau. «Temevo qualche atto di vandalismo, ma questi gesti sembrano premeditati», commenta Milena Bracesco.

Il Bosco della memoria di via Messa a Monza è stato vandalizzato settimana scorsa: qualcuno ha divelto il pannello dedicato al campo di Dachau e ha cercato anche di sollevarne il basamento.

«Io personalmente, ma tutti noi di Aned, i soci di Anpi e le tante realtà che hanno sostenuto il progetto - ha commentato la presidente della sezione di Monza e Sesto San Giovanni dell’Associazione nazionale ex deportati Milena Bracesco - siamo arrabbiati e amareggiati». La scoperta qualche giorno fa. Il Bosco della Memoria, in via Messa, non è recintato: è aperto al pubblico giorno e notte. Proprio così era stato concepito: come un bene a disposizione della comunità. Come un luogo dove passeggiare e tenere viva la memoria del passato.

«Non pensavo che ci fosse qualcuno in grado di commettere una simile azione - ha proseguito Bracesco - temevo qualche atto di vandalismo, qualche ragazzata. Ma questi gesti sembrano premeditati: ci sembra che ci sia stata dell’intenzionalità».

Bracesco ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e ha immediatamente avvisato il sindaco. «Vorremmo - ha proseguito la figlia di Enrico, antifascista deportato a Mauthausen e ucciso nel castello di Hartheim, uno dei centri di sperimentazione dei medici nazisti - che l’amministrazione riuscisse a darci una mano: il danno ammonta ad alcune migliaia di euro». Il Bosco della Memoria è stato inaugurato lo scorso 27 gennaio - giorno in cui, a livello internazionale, si celebrano le vittime dell’olocausto.

Nemmeno la via che lo ospita, via Messa, era stata scelta a caso: Ernesto Messa, antifascista, è stato fucilato a Cibeno, in provincia di Modena, nel luglio del 1944. Alla fine del 2017 nell’area verde che si srotola lungo la ferrovia sono stati piantati 92 alberi: uno per ogni monzese e brianzolo vittima delle deportazioni nazifasciste. Attorno a ogni albero un anello di acciaio ossidato, il corten, che riporta il nome del deportato. Alberi e deportati sono stati collocati in aree distinte, a seconda del campo in cui sono stati deportati. Il progetto - ideato dall’architetto Rosa Lanzaro - ha avuto una lunga gestazione: inizialmente previsto al parco di Monza, si sperava potesse essere inaugurato nel 2015. Poi, intoppi e rallentamenti hanno bloccato l’iter, fino all’individuazione della nuova collocazione e all’avvio della raccolta fondi.

Ora, la brutta sorpresa: «Non sarebbe una cattiva idea installare un sistema di videosorveglianza, anche se - ha concluso Bracesco - speriamo non si verifichino ulteriori atti di vandalismo».

