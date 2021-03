Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: va a sbattere contro un muro, trancia il tubo del gas e se ne va Vigili del fuoco e tecnici Agam al lavoro nella mattina di domenica 7 marzo per mettere in sicurezza una tubatura del gas fuori da una ditta di Monza: era stata tranciata nella notte in un incidente.

Perde il controllo dell’auto, sbatte e trancia un tubo del gas e poi se ne va. Lasciando il gas libero di uscire per strada. Sono dovuti intervenire polizia locale, tecnici Agam, i vigili del fuoco e le ambulanze (per precauzione) per sistemare i danni provocati da un incidente nel primo mattino di domenica 7 marzo a Monza.

Tutto è successo in via Boccioni: la richiesta di intervento risale a poco prima delle 8, quando è stato segnalato alla polizia locale il rumore di un incidente, ma nessuna traccia di mezzi. C’era, però, il tubo spezzato da cui usciva gas. I tecnici hanno chiuso tutto in attesa del ripristino e intanto gli agenti di Monza si sono messi sulle tracce del responsabile dell’impatto. Che è stato trovato.

Si tratta di un cittadino cinese residente a Corsico che alle 5.30, ha spiegato alla polizia locale, è uscito dal turno notturno in una ditta della zona e dopo aver perso il controllo dell’auto con la sua Smart si è schiantato sul muro in cui passava la tubazione.

L’auto dell’incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA