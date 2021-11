Monza: urtato da un autocarro che si è allontanato, ferito un ciclista di 76 anni

L’incidente in viale Stucchi: l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice giallo. Il conducente dell’autocarro forse non si è accorto di aver colpito il ciclista con la parte posteriore del mezzo.