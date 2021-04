Monza: urta una serie di auto in sosta e se la prende con gli agenti della polizia locale, denunciato un 32enne di Lesmo L’incidente è avvenuto mercoledì sera in via Bixio: l’automobilista ha brandito una chiave con la quale stava sostituendo la ruota dell’auto, sulla quale è stata trovata della sostanza stupefacente ad uso personale.

Ha urtato una serie di veicoli in sosta, a Monza, in via Bixio, e quando è stato raggiunto da una pattuglia della polizia locale avrebbe minacciato gli agenti con una chiave che stava utilizzando per fissare la ruota di scorta, rifiutando di fornire le sue generalità. Alla fine è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e tentate lesioni. Protagonista dell’episodio, avvenuto mercoledì 14 aprile in serata, attorno alle 22.35, è stato un 32enne di Lesmo.

Gli agenti hanno chiamato in supporto polizia e carabinieri con i quali, non senza fatica, sono riusciti a immobilizzare l’automobilista poi trasportato presso il pronto soccorso del San Gerardo di Monza con una ambulanza intervenuta insieme a un’automedica. Nell’auto è stata rinvenuta una confezione di sostanza stupefacente per uso personale sottoposta a sequestro amministrativo che ha determinato il ritiro della patente di guida per un mese. Alla luce del ritrovamento e del comportamento emotivo eccessivo nonché della dinamica del sinistro, il lesmese è stato sottoposto, presso il pronto soccorso, ad esami per accertare l’eventuale alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

