Monza, uomo muore nel canale Villoresi: polizia al lavoro per identificarlo Un uomo di circa 70 anni è morto nel canale Villoresi nel pomeriggio di mercoledì 4 luglio a Monza. È successo vicino alla zona della Boscherona, l’allarme è scattato dopo le 14.30 lanciato da due ragazzini. Non aveva con sé documenti, indagini in corso.

Un uomo è morto nel canale Villoresi nel pomeriggio di mercoledì 4 luglio a Monza. È successo vicino alla zona della Boscherona, l’allarme è scattato dopo le 14.30 lanciato da due ragazzini che si sono accorti dell’anziano nell’acqua. Sono intervenuti ambulanza e automedica, i vigili del fuoco di Desio e la squadra sommozzatori da Milano, la polizia di Stato. Nessuna ipotesi è esclusa: l’uomo potrebbe essere finito in acqua per un incidente o in seguito a un malore. Non è escluso l’atto volontario.

L’uomo, circa 70 anni di corporatura esile e alto circa 1 metro e 55, non aveva con sé documenti e le forze dell’ordine non hanno trovato oggetti o altro vicino al punto del recupero: fanno sapere che indossava occhiali da vista con la montatura grigia, una camicia grigia a righe, bermuda tipo militare e scarpe da ginnastica marroni, non portava né fede né bracciali. Le indagini sono in corso, anche per stabilire dove sia entrato in acqua.

(* notizia aggiornata)



Monza uomo morto alla Boscherona lungo il Villoresi

(Foto by Edoardo Terraneo)

