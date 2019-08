Via Turati a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, una ventenne alza il gomito ed esce di strada in via Turati Una ragazzo di 20 anni di Cinisello è stata denunciata in guida in stato di ebbrezza nella notte tra sabato 24 e domenica. È uscita di strada in via Turati davanti al Binario 7

Vent’anni, neopatentata, ma con nel sangue molto più alcol del consentito, che, a dir la verità, per chi ha appena iniziato a guidare dovrebbe essere zero. Poco dopo le 2 della notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto la ragazza, che abita a Cinisello, è stata trovata dalla Polizia locale di Monza in via Turati, davanti al Binario 7, sulla sua macchina, fuori strada.

La giovane ha perso il controllo del veicolo passando sopra lo spartitraffico rialzato in corrispondenza dell’attraversamento pedonale tra via Guarenti e Piazza Castello, abbattendone entrambi i delineatori di ostacolo. La sua corsa è finita all’inizio della salita di via Turati, direzione largo Mazzini.

Un incidente che non ha provocato nessun ferito. La ventenne è stata sottoposta alla prova dell’etilometro: è risultata positiva per 1,5 g/l e quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA