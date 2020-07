Monza: una donna si getta nel Lambro , salvata dai vigili del fuoco Si tratterebbe di un atto dimostrativo dopo dissidi familiari: la 59enne si è immersa nel fiume all’altezza di via Annoni, a monza, è stata tratta in salvo e portata all’ospedale San Gerardo di codice verde.

Si è gettata nel Lambro, a Monza, in via Annoni, durante la notte, per probabili dissidi con i familiari. Una donna di 59 anni residente in provincia, una volta nelle acque del fiume ha chiesto immediatamente aiuto ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza.

In attesa del salvataggio i carabinieri hanno tranquillizzato la donna, poi recuperata e trasportata presso l’ospedale san Gerardo in codice verde per le cure del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA