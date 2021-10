Monza: una automobilista di 85 anni investe marito e moglie La coppia, sessantenne, è stata portata al pronto soccorso in codice verde. La automobilista è stata sanzionata. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra le vie Marsala e Lazio nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre.

Una automobilista monzese di 85 anni ha investito marito e moglie sessantenni, anche loro monzesi, intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, all’incrocio tra le vie Marsala e Lazio, a Monza. La coppia è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Gerardo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 16.40. Sul posto, oltre a personale del 118 intervenuto con autoambulanza e automedica presente anche la polizia locale per i rilievi. La conducente, illesa, è stata sanzionata ai sensi dell’articolo 191 del codice della strada per non avere dato la precedenza a pedoni intenti ad attraversare.

