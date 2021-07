Monza: un uomo di 90 anni non ricorda chi sia e dove abiti, soccorso dalla polizia locale che lo riporta a casa L’anziano è stato intercettato dagli agenti in zona via Italia, corso Mazzini, in centro città e identificato. A quel punto, stabilita la sua residenza, vi è stato accompagnato e affidato alle cure del figlio.

È uscito di casa, a Monza, e si è smarrito colto da una temporanea amnesia un novantenne soccorso dalla polizia locale nella serata del 26 luglio. Personale del Comando di via Marsala, durante un servizio in via Italia e corso Mazzini ha notato l’anziano dall’aria svagata. agli agenti ha detto di non ricordare più chi fosse e dove abitasse. Ciò nonostante, la pattuglia, è riuscita a identificare l’anziano e a risalire alla sua residenza dove è stato accompagnato e affidato al figlio.

