Monza: un minicorso di meccanica della bici con Fiab

A molti sarà successo di forare una gomma della bicicletta o di perdere la catena nel bel mezzo di una gita o attraversando la città. Per andare incontro a coloro che si lasciano travolgere dal panico, o che più semplicemente non sanno come intervenire in situazioni simili, Fiab Monzainbici, insieme ai promotori del progetto “We can do it! La meccanica delle donne, propone “Yes, we can”, un minicorso di meccanica della bici che si terrà sabato 29 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 alla Ciclofficina Rinnova, in via Ghilini, 4 nelle immediate vicinanze del Binario 7. In base al tempo a disposizione e alle richieste verranno trattati alcuni aspetti di anatomia generale della bici, della regolazione dei freni meccanici e dei deragliatori, saranno fornite nozioni di manutenzione dei freni idraulici e verranno impartiti consigli di riparazione e sostituzione di una camera d’aria, pulizia e manutenzione corrente della bici e di Bikefitting, ovvero come trovare la posizione giusta, sulla bici giusta, per l’uso di cui si necessita. Per iscriversi o richiedere informazioni è necessario inviare una mail a [email protected]. Ai partecipanti è richiesto un contributo di 3 euro se soci Fiab e 5 euro se non associati alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

