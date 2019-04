Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Markos Martello)

Il germano reale nero con la cucciolata (Foto by Markos Martello)

Monza: un germano (molto) reale in visita alla Reggia con la cucciolata Visita a sorpresa di un germano reale nero nella biglietteria della Reggia di Monza con la sua cucciolata al seguito.

Reale, molto reale, si direbbe addirittura regale: tanto da decidere di visitare con tanto di cucciolata al seguito gli spazzi della Reggia di Monza. L’avventura è quella di un germano reale (appunto) nero che, noblesse oblige, giovedì 25 aprile ha deciso di entrare nella biglietteria della Villa per una scampagnata: chissà che non abbia pensato che, col trono vacante, non fosse arrivato il suo momento. O che forse più semplicemente abbia deciso di mostrare agli eredi di sangue blu i fasti del passato: una quindicina i piccoli pennuti al seguito della mamma. Ci hanno pensato poi i vigili del fuoco a trovare loro una collocazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

(Foto by Markos Martello)

© RIPRODUZIONE RISERVATA