Monza: un fine settimana green ai giardini del centro Nei Appuntamento in via Enrico da Monza il 14 e 15 settembre per la festa di quartiere ai giardini del Nei: tante iniziative, l’impronta ambientale.

Nessun dubbio, in consulta, su dove organizzare la festa dei quartieri Centro - San Gerardo: i giardini del Nei, dove già da qualche anno si è radicata la consuetudine di ravvivare l’area verde alle spalle del centro sportivo comunale con concerti, attività sportivi e laboratori adatti ai più piccoli. La nuova edizione di “Nei Giardini in festa” è in programma per il weekend in arrivo. Appuntamento sabato 14 settembre, a partire dalle 18.30 e fino alle 21, con un concerto del gruppo Tea Leaves. Ma la festa entrerà nel vivo il giorno successivo, domenica 15: previste attività dalle 10 alle 23 all’interno del Nei, al campo da bocce e alla pista Beretta, oltre che sui prati, dove saranno posizionati numerosi gazebo.

Del resto sono tante le realtà e le associazioni sportive che hanno deciso di partecipare alla manifestazione: si spazierà dal pattinaggio al ballo paralimpico, dai corsi di fitness alla zumba, dai laboratori di pittura allo yoga. Non mancheranno i “TorNei” di sport unificato (pallavolo, bocce e scacchi) e, ancora, grazie alla collaborazione di Arpa Lombardia, l’iniziativa assumerà anche le sfumature “green” della sostenibilità e del rispetto nei confronti dell’ambiente. Nell’ambito di “Ambientiamoci”, progetto promosso dall’agenzia, saranno infatti realizzati laboratori giochi e laboratori pensati apposta per i più piccoli. La manifestazione si concluderà sui passi dei balli country in cui ci si potrà cimentare a partire dalle 19. Programma dettagliato sulle pagine fb della consulta Centro - San Gerardo e del centro civico di via Lecco.

