Monza: un arresto per l’ondata di furti sulle auto parcheggiate in centro

Un arresto per l’ondata di furti sulle auto parcheggiate nella zona di via Mosé Bianchi, in centro a Monza. Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 maggio, la polizia di Stato ha fermato un trentenne di Monza per furto aggravato.

In seguito a una segnalazione l’uomo, classe ’87 e residente in città, è stato individuato e trovato in possesso di alcuni profumi, occhiali da sole e circa 10 euro in monete. Inoltre viaggiava su una bicicletta gialle del servizio di bike sharing milanese con il sistema di sicurezza sbloccato: non sapendo fornire spiegazioni, è stato denunciato anche per ricettazione.

L’ondata di furti ha fatto diverse vittime: una monzese ha scritto al Cittadino segnalando due furti in due settimane ai danni dell’auto parcheggiata in via Carlo Alberto e in via Bianchi.

