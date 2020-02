Monza, un arresto e 50 persone controllate: operazione straordinaria della polizia Un arresto, cinquanta persone controllate, il sequestro di sostanze stupefacenti. È il bilancio di un controllo straordinario delle forze dell’ordine nelle zone più “calde” di Monza.

Un arresto, cinquanta persone controllate, il sequestro di sostanze stupefacenti. È il bilancio di un controllo straordinario delle forze dell’ordine nelle zone più “calde” di Monza. Agenti della polizia di Stato e di polizia locale con il supporto del cane Narco nel pomeriggio di giovedì hanno controllato la zona degli Artigianelli, la stazione, corso Milano e l’area Cambiaghi.

Un ragazzo nigeriano di 25 anni, non regolare in Italia, è stato arrestato in via Cavour per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza, tre extracomunitari sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti, cinquanta persone sono state controllate negli esercizi pubblici tra corso Milano e largo Mazzini. L’operazione del reparto prevenzione crimine e della squadra mobile della polizia e della polizia locale si è conclusa con il sequestro di 40 grammi di droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA