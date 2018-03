Monza, un altro blitz della polizia alla stazione: nei guai tre richiedenti asilo Nuovo blitz alla stazione di Monza. Un richiedente asilo arrestato, un secondo denunciato e un terzo sanzionato, tutti domiciliati in città, sono stati pizzicati nei giorni scorsi dalla polizia di stato nei dintorni dello scalo: avevano droga e, uno di loro, un coltello.

Un richiedente asilo arrestato, un secondo denunciato e un terzo sanzionato: tutti domiciliati a Monza, sono stati pizzicati nei giorni scorsi dalla polizia di stato nei dintorni della stazione ferroviaria, il primo, un gambiano 24enne, con 11 stecche di hashish per 9,9 grammi complessivi, il secondo, un altro gambiano di 21 anni, con un coltello e il terzo, nigeriano di 24 anni, con addosso 0,70 grammi di marijuana.

Si tratta dell’ennesimo esito di un controllo mirato nella zona effettuato dagli agenti monzesi insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. L’arrestato, processato per direttissima, è stato condannato a 8 mesi con pena sospesa, quindi è tornato in libertà.

Sempre in zona stazione, in via Arosio, mercoledì 14 marzo attorno alle 22.30 è stato fermato e denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 30enne italiano, residente a Osnago: alterato dall’alcol (e per questo è stato anche sanzionato amministrativamente) ha inizialmente fermato gli agenti dicendo loro di essere stato aggredito da alcuni stranieri che gli volevano rapinare il cellulare, forse nell’ambito di uno scambio di una dose di droga. Improvvisamente si è poi alterato e ha insultato e inveito nei confronti dei poliziotti, che l’hanno quindi accompagnato in commissariato e denunciato.

