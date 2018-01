Monza: un 53enne e un amico aggrediscono un 17enne a colpi di mazza Per motivi che i carabinieri stanno accertando, insieme a un complice, fuggito e tuttora ricercato, un 53enne ha aggredito a colpi di mazza un minorenne, di 17 anni, che ha rimediato ferite guaribili in tre giorni, e per questo stato denunciato in stato di libertà.

L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio nei pressi di un locale pubblico di piazza Garibaldi, a Monza. Il 53enne monzese, incensurato come la vittima, è stato rintracciato lunedì 8 gennaio dai militari della stazione di Monza insieme a quelli della stazione di Brugherio.

Ancora ignota l’identità del complice, per il momento fuggito. L’aggressione sarebbe avvenuta durante un litigio. Il 17enne, visitato dal personale sanitario, è stato giudicato guaribile in 3 giorni per contusioni varie.

