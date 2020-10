Monza, ubriaco scambia un tubo per una passerella e cade nel Lambro Sono intervenuti soccorsi e forze dell’ordine nella serata di venerdì 16 ottobre a Monza in aiuto di una persona ubriaca che nel tentativo di attraversare il Lambro è caduta nel fiume.

Era ubriaco e non si è accorto che il ponte di via Colombo non c’è più. Sono intervenuti soccorsi e forze dell’ordine nella serata di venerdì 16 ottobre a Monza in aiuto di una persona ubriaca che nel tentativo di attraversare il Lambro è caduta nel fiume: aveva scambiando una tubatura per una passerella. I soccorsi si sono attivati in codice rosso poco dopo la mezzanotte, vittima un ragazzo di 22 anni che una volta nell’acqua non riusciva più a risalire. È stato aiutato dai vigili del fuoco e infine trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo. Il giovane è stato denunciato per ubriachezza dalla polizia.

