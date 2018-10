Monza, ubriaco molesto e un migrante aggrediscono i poliziotti: due denunce Serata movimentata, giovedì 11 ottobre, a Monza, per gli agenti del Commissariato di viale Romagna: un 26enne turco e un 27enne nigeriano dono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Un egiziano 21enne ha aggredito il dipendente di un locale perché non voleva pagare il conto.

Serata movimentata, giovedì 11 ottobre, a Monza, per gli agenti del Commissariato di viale Romagna: un 26enne di origine turca è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che, attorno alle 20, entrato in un bar di via Manzoni, già ubriaco, ha chiesto insistentemente che gli venissero serviti alcoolici. Non ottenendo quanto richiesto ha infastidito i clienti e, una volta fuori dal locale ha aggredito fisicamente un addetto alle pulizie del locale stesso e un passante. Infine ha opposto resistenza anche agli agenti intervenuti. Oltre alla denuncia. è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Ma non è finita, poco dopo, attorno alle 20.30, un cittadino egiziano di 21 anni, regolare sul territorio nazionale: entrato in un locale di via Enrico Da Monza, ha preteso di consumare bevande ed alimenti senza pagare. Al rifiuto dei titolari di servirlo, ha aggredito un dipendente 45enne (soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo) ed altre persone intervenute a difesa del lavoratore. I poliziotti, nel frattempo intervenuti, l’hanno bloccato e denunciato in stato di libertà per le minacce rivolte al dipendente del locale.

Infine, gli agenti sono intervenuti anche nella zona circostante la stazione ferroviaria: durante un controllo a un gruppo di stranieri, un nigeriano 27enne richiedente protezione internazionale, senza alcun motivo, ha inveito contro gli agenti con atteggiamento minaccioso. Invitato ad esibire un documento d’identità ha aggredito i poliziotti. E’ stato quindi accompagnato in Commissariato e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

