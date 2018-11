Monza, ubriaco al volante travolge uno scooter all’incrocio: due donne ferite

Era al volante sotto l’effetto di alcol un automobilista che lunedì 12 novembre attorno alle 21, a Monza, all’incrocio tra viale Brianza e via Ramazzotti ha svoltato con il semaforo rosso travolgendo uno scooter con in sella due donne di 24 e 25 anni proveniente da Vedano al Lambro. Una è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Vimercate, l’altra in codice verde al Policlinico di Monza.