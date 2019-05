Monza, tutti in piazza ad ascoltare la Fanfara alpina Tridentina Centro Monza affollato per ascoltare la Fanfara alpina Tridentina giunta in città in occasione dei festeggiamenti del centenario degli Alpini, che hanno il loro clou a Milano, e del 90esimo degli Alpini monzesi

La Fanfara alpina Tridentina è arrivata a Monza : l’appuntamento di venerdì sera per l’esibizione in centro, in piazza Trento e Trieste, ha attirato la folla delle grandi occasioni. All’iniziativa ha partecipato anche un centinaio di studenti delle primarie Raiberti e Rubinowicz. Il gruppo di Monza Centro,in piazza con un gazebo, ha messo in vendita stelle alpine e altri gadget a tema: il ricavato sarà devoluto al sostegno di alcuni progetti di beneficenza che il gruppo ha scelto di sostenere. Tutte iniziative che rientrano nel ricco calendario di attività organizzato dalla sezione di Monza in occasione del 90esimo anniversario dalla fondazione: altri appuntamenti seguiranno nel corso dell’anno. Tra i più vicini, il raduno sezionale organizzato a Nova Milanese l’8 e 9 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA