Monza: tre multe da 250 euro per accattonaggio molesto

Giovedì mattina 29 marzo, a Monza, durante un servizio anti accattonaggio e anti degrado in area mercato gli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale di Monza, hanno sanzionato (250 euro ognuno) tre stranieri (due romeni e un bengalese) per accattonaggio molesto e insistente nella richiesta di denaro. Il bengalese, residente a Giussano, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per tutti e tre sono stati emessi ordini di allontanamento dal territorio comunale per la durata di 48 ore.

Nell’ultima settimana in totale sono stati emessi sette ordini di allontanamento: nei confronti di sei stranieri (quattro rumeni, un bengalese e un nigeriano) e un italiano. Il nigeriano, con posizione irregolare in Italia, è stato denunciato per falsa dichiarazione sull’identità, fotosegnalato e accompagnato all’ufficio immigrazione della Questura di Milano.

