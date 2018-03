Monza, tre minorenni denunciati per violazione di domicilio Sono stati denunciati e affidati ai genitori tre ragazzi minorenni sorpresi in uno stabile disabitato in via Doria a Monza. Erano stati notati da un residente che ha avvertito il 112. Sul posto la polizia di Stato.

Forse non tutti sono al corrente che entrare in un cantiere o comunque in una abitazione o in un alloggio disabitato, magari perché in fase di ristrutturazione, rappresenta comunque una violazione di domicilio. Un reato dunque. Ora l’hanno imparato anche tre minorenni, tra i 16 e i 17 anni, tutti italiani e residenti a Monza, sorpresi domenica da un residente, che aveva sentito dei rumori all’interno di uno stabile attualmente non abitato, in via Andrea Doria al civico 5. L’uomo ha chiamato il 112 e ha fatto intervenire la polizia di stato che ha preso in carico i tre minorenni, che a quanto risulta non erano entrati per rubare, tutti denunciati e poi affidati ai propri genitori.

