Monza: tre messe in suffragio di don Carnevali, scomparso per il Covid Un anno fa la scomparsa del parroco don Franco Carnevali, sacerdote a Monza: si è arresto al Covid il 22 marzo del 2020. Come seguire le funzioni liturgiche.

Tre messe in suffragio di don Franco Carnevali, parroco della Comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore di Monza, saranno celebrate a un anno dalla morte a Monza, Lecco e Lachiarella. Era il 22 marzo 2020 quando il sacerdote si era arreso al Covid. Solo un paio di settimane prima - con una comunicazione datata 6 marzo - era stato lui stesso ad avvertire i parrocchiani che una delle suore Ausiliarie, residenti nella parrocchia di San Carlo, era risultata positiva al coronavirus.

«La cosa ci preoccupa - scriveva - per la salute della nostra suora e per il rischio di contagio, specie tra chi a San Carlo, l’ha frequentata. Le altre sorelle Ausiliarie che le sono state vicine sono a rischio e si sono poste in isolamento, concordato con le autorità sanitarie, con i superiori dell’Istituto e della diocesi. Sono state avvisate tutte le persone che sono venute in contatto con lei negli ultimi giorni. Abbiamo sospeso tutte le attività in casa parrocchiale e provveduto alla sanificazione degli ambienti. Sosteniamoci con la preghiera in questo momento certamente difficile».

Poi anche don Carnevali aveva iniziato a non sentirsi bene ed era stato necessario il ricovero all’ospedale San Gerardo dove è spirato. Nato a Legnano il 12 dicembre 1952, dopo la sua prima esperienza a Lecco, dove è rimasto fino al 1990, il sacerdote è stato assistente dell’Azione Cattolica diocesana, sacerdote fidei donum nella diocesi di Huacho, in Perù, prevosto di Gallarate, vicario episcopale della Zona VI di Melegnano e parroco a Monza.

Lunedì 22 marzo sarà ricordato nella parrocchia del sacro Cuore di via Vittorio Veneto a Monza alle 20.30 in una celebrazione presieduta da monsignor Luciano Angaroni, vicario episcopale della Zona V, con omelia di don Antonio Novazzi, vicario episcopale della Zona VII e compagno di Messa di don Franco (celebrazione visibilein streaming sul canale YouTube della Comunità pastorale SS Trinità d’Amore), a Lecco, alle 18.30, nella basilica di San Nicolò, nella funzione presieduta da monsignor Davide Milani, prevosto e decano di Lecco; a Lachiarella alle 18, durante la messa presieduta da monsignor Michele Elli, vicario episcopale della Zona VI, con i decani della Zona (di cui don Franco è stato vicario dal 2012 al 2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA