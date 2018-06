Monza, tre giorni di sciopero per gli avvocati penalisti

Monza Bandiere istituzionali Tribunale via Vittorio Emanuele (Foto by Fabrizio Radaelli)

Tre giorni di sciopero per gli avvocati penalisti e attività a rischio nelle aule di tutta Italia, Monza compresa. L’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 25, 26 e 27 giugno è stata proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali per denunciare la difficile situazione della Procura e del Tribunale di Bari, “emblema della condizione in cui versa la Giustizia del nostro Paese” è sottolineato in una nota.

Il tribunale di Bari è finito nelle cronache il mese scorso per le udienze svolte nelle tende allestite dalla protezione civile dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia.

