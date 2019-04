Monza, torneo di calcio per la sicurezza sul lavoro: la Coppa del mondo con la nazionale SafetyPlayers

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sarà Monza a tenere a battesimo la prima edizione della Coppa del mondo del lavoro. Il quadrangolare di calcio si svolgerà domenica 28 aprile sul campo dello stadio Sada, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro.

A dare vita al progetto è il team di Safetyplayers, la squadra nazionale creata dal cesanese Matteo Mondini, vittima lui stesso nel 2010 di un gravissimo incidente sul lavoro, e allenata dall’ex pro Maurizio Ganz. A sfidarsi sul campo, in nome di una maggiore e più radicata cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, sarà anche la nazionale dei Vigili del fuoco insieme ai medici di Monza e Brianza di Medicuore e alla squadra dell’amministrazione comunale.

«Scenderemo in campo con la maglia listata a lutto, per ricordare i troppi lavoratori che ancora perdono la vita mentre svolgono il loro mestiere – ha spiegato Mondini - Solo in Brianza sono stati cinque gli incidenti mortali successi nelle ultime settimane. Sono cifre inaccettabili».

Un pensiero condiviso anche dal sindaco Dario Allevi e dall’assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni. «La nazionale ideata da Mondini rappresenta un primato mondiale – ha ribadito il sindaco – in nessun altro Paese al mondo, infatti, è attiva una nazionale di calcio che si ispiri a un valore universale come la sicurezza sul lavoro».

Le offerte raccolte durante la manifestazione saranno poi interamente devolute ai progetti avviati nelle scuole da Safetyplayers. «È bene cominciare a parlare di sicurezza sul lavoro già dalle scuole superiori, dove si formano i lavoratori di domani», ha aggiunto Mondini. L’evento ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero del Lavoro. In palio la coppa realizzata da Gde Bertoni di Paderno Dugnano, eccellenza del settore che già ha forgiato la Coppa del Mondo e la Champions league.

